"É importante a valorização dos sintomas ligeiros" para conter a covid-19

O médico e investigador da Escola Nacional de Saude Publica Vasco Peixoto faz uma antecipação das novas medidas para controlar a pandemia que serão analisadas na reunião desta tarde no Infarmed, com especialistas e políticos.

Há um conjunto de medidas individuais "que já podíamos ter o hábito mais enraizado" e que nos protege a todos, como a valorização dos sintomas ligeiros, sintomas de constipação ou de gripe, diz Vasco Peixoto.

"As pessoas com a vacinação têm sintomas [de covid-19] mais ligeiros" que devem ser valorizados, sobretudo agora no inverno.

Impacto nos cuidados de saúde

Se mantivermos tudo igual, "é altamente expectável que cheguemos a uma situação de sobrecarga dos seviços de saúde", diz médico.

Razão pela qual considera que é preciso "começar a atuar com medidas com menos impacto negativo na sociedade mas com mais impacto na transmissão" do vírus.

Uso de máscara na rua em grandes aglomerados, distanciamento social, arejamento dos espaços, valorização dos sintomas mesmo que ligeiros, o teletrabalho, são as medidas que Vasco Peixoto considera importantes implementar nesta altura.

"A vacinação não é impenetrável", sublinha o médico.

Na quinta-feira, Portugal registou 2.398 novos casos de infeção e 12 mortes e estavam internados em enfermaria 523 doentes e 72 nas unidades de cuidados intensivos. Em 14 dos 18 dias deste mês, o país registou um número diário de novas infeções superior a mil.