Um cada dois jovens em idade escolar está em sofrimento psicológico, disse a coordenadora da 'Task Force' de Ciências Comportamentais aplicada ao contexto covid-19, afirmando que as escolas são um cenário de "grande turbulência"

Margarida Gaspar de Matos, psicóloga e investigadora da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, afirmou na sua intervenção na reunião no Infarmed, em Lisboa, que observar estes sintomas nos jovens a incomoda.

"Isto foi um dado de há três dias de uma reunião de saúde pública, um em cada dois jovens está com sinais, não de doença mental, mas de sofrimento psicológico nos diferentes contextos, nas escolas, nas universidades nos locais de trabalho", afirmou na reunião que juntou especialistas, membros do Governo e o Presidente da República, para analisar a situação epidemiológica no país

A psicóloga também manifestou preocupação com as mulheres nomeadamente as que têm filhos.

"O que é há nas escolas? jovens crianças e adolescentes e mulheres, nomeadamente mulheres com filhos. Portanto, as escolas são um cenário de grande turbulência neste momento que temos de olhar com muito cuidado", advertiu.

Perceção de risco por parte dos mais novos "é praticamente nula"

No seu entender, é necessário focar a intervenção nos comportamentos de proteção da transmissão do vírus SARS-CoV-2. Mas, avisou, "não é no comportamento em si, é na competência e na motivação e nas oportunidades, bem como com instruções claras e orientadas para a ação. Quem tem de fazer o quê, em que circunstância e como".

"A comunicação tem que ser clara e tem que se virar para a ação e depois trabalhar contextos facilitadores dos comportamentos de proteção, por exemplo, o distanciamento nos espaços públicos e acesso a máscaras novas em locais de maior risco", defendeu.

Exemplificou que neste momento o que se observa é que a perceção de risco por parte dos mais novos "é praticamente nula", sendo que a maior parte acha que "não está minimamente em risco".

Por outro lado, apontou, "o custo benefício da vacinação na população mais velha baixou imenso".

"As pessoas tinham aquela ideia de que iam ser vacinadas e ficavam boas para sempre e esse bom princípio não aconteceu" e agora dizem-lhes que têm de fazer um reforço das vacinas.

Perante isto, as pessoas dizem: "Não, isto não vai acabar nunca".

"Se calhar nós enganámo-nos nesta coisa da palavra reforço, deveríamos ter chamado atualização vacinal", salientou, explicando que a palavra reforço dá a ideia de que se enganaram na dose e que agora é preciso reforçar.

"Nós estamos a falar para a população, não estamos a falar para técnicos", vincou.

Fadiga

Alertou ainda para a questão da fadiga:

"Se estamos cansados dessensibilizamos, já não ligamos e não conseguimos aderir às coisas", bem como se a saúde mental fracassar e se houver sofrimento psicológico.

Para Margarida Gaspar de Matos, é preciso criar "várias estratégias de intervenção e várias políticas públicas".

"Nós temos que ter um plano de ação e de comunicação articulados entre os vários agentes envolvidos. Não é só o cidadão sabe, o cidadão faz. Isto é mais muito mais complexo do que parece", sublinhou.

Vítimas mortais da covid-19

Para a psicóloga, é preciso "continuar a motivar para os comportamentos de proteção", alertando que há "várias barreiras no sentido de facilitar a propagação do vírus, o Natal e o frio".

"Vimos hoje por exemplo que as pessoas que estão nos cuidados intensivos e que faleceram, a maior parte não estava vacinada, este dado é muito importante" e tem que ser divulgado para que as pessoas tenham uma perceção clara do risco sirva como incentivo para se vacinarem.

