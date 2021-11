O Algarve é a região do país com maior incidência da covid-19. A zona Centro é a que tem mais doentes em cuidados intensivos. Os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam ainda que o Norte regista a incidência mais baixa e que a maior parte dos surtos verificam-se em festas, lares e escolas.

A região do Algarve tem 387 casos por 100 mil habitantes, o que a torna, de longe, a que regista a incidência mais alta do país. É a única onde as autoridades detetaram que os principais surtos têm origem em festas e reuniões familiares – cerca de 62% dos surtos. O mais fustigado dos grupos etários é o dos 30 aos 39 anos e, depois, o dos 50 aos 69 anos.

O Centro com 295 casos por 100 mil habitantes e é a região com o nível de alerta mais alto no que toca aos cuidados intensivos. O numero de doentes hospitalizados está controlado, mas das 34 camas disponíveis, 21 já estão ocupadas. O rastreio das infeções mostra que os principais surtos ocorrem nas escolas, universidades e lares.

Em Lisboa e Vale do Tejo e na maior parte do país. os grupos com mais infeções são crianças com menos de 9 anos. Seguem-se os adultos entre os 20 e os 39. Os dados da DGS revelam que apenas 7% dos idosos com mais de 80 anos contraíram a doença.

O Norte tem a incidência mais baixa de Portugal continental: 149 casos por 100 mil habitantes. Fica abaixo da média nacional que é 203 casos por 100 mil habitantes. Nos últimos sete dias, foi, no entanto, a região onde mais pessoas morreram com covid-19, cerca de 38%. Segue-se o Centro com 27% e Lisboa com 20%.

Os dados mais recentes mostram que mais de 66 mil pessoas com vacinação completa foram infetadas pelo coronavírus, o que representa apenas 0,7%.

Morreram 467 pessoas, a maioria eram pessoas que não têm o esquema vacinal completo. Os especialistas garantem que o risco de morte entre os vacinados com as duas doses é entre 1,5 e 4 vezes menor.