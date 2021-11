Covid-19 volta a fazer soar os alarmes

PORTUGAL ESTÁ NA QUINTA FASE PANDÉMICA

A semana terminou com uma confirmação: Portugal está na quinta fase da pandemia de covid-19 e apresenta uma incidência de infeções de 203 casos por 100 mil habitantes, sendo mais elevada na população jovem.

"Tivemos quatro grandes fases pandémicas e Portugal encontra-se, de momento, na quinta fase pandémica, até ao momento com um impacto na gravidade e na mortalidade inferiores às fases anteriores, ainda que mereçam alguma atenção especial", disse Pedro Pinto Leite, da Direção-Geral de Saúde.

Três meses depois, voltou a haver uma reunião no Infarmed para analisar a situação pandémica do País. No final do encontro, os especialistas pediram que se atue rapidamente, ainda antes do Natal, para travar o aumento de casos de covid-19.

Entre as medidas propostas, está o uso obrigatório de máscara em lugares fechados e públicos e a apresentação de certificado e teste negativo com menos de 48 horas.

Os peritos recomendam o regresso da lotação máxima, por exemplo, em restaurantes e outros estabelecimentos comerciais e do teletrabalho. Alertaram ainda para a necessidade de haver um reforço da vacinação e da testagem.

Os números começaram a preocupar logo no início da semana, com o País a registar, na segunda-feira, o número mais alto de vítimas mortais desde o final de agosto.

A 99.ª oliveira plantada em homenagem a Saramago

O centenário do nascimento de José Saramago só acontecerá em 2022, mas as celebrações começaram um ano antes, com um programa cultural internacional em torno do Nobel da Literatura.

A sessão de abertura aconteceu terça-feira no Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, onde a escritora espanhola Irene Vallejo leu um "Manifesto pela Leitura", seguindo-se um concerto pela Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Na Azinhaga, a aldeia ribatejana onde o escritor nasceu, foi plantada uma árvore, a 99.ª de uma centena de oliveiras que a Fundação José Saramago decidiu plantar na localidade nos últimos dois anos.

Medicamento experimental contra a covid-19 disponibilizado em 95 países

Na luta contra o novo coronavírus, durante a semana, a Pfizer anunciou que chegou a acordo com um grupo apoiado pelas Nações Unidas para permitir que outros fabricantes produzam o seu medicamento experimental contra a covid-19 e o disponibilizem em 95 países.

A farmacêutica já tinha anunciado que o seu medicamento antiviral contra a covid-19 é eficaz na redução de hospitalizações ou mortes em quase 90%, entre pessoas com infeções leves ou moderadas pelo SARS-CoV-2.

Cerca de quatro mil migrantes acampam na fronteira da Bielorrússia com a Polónia

Outra luta. Na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia a tensão subiu. Vários grupos de migrantes atiraram pedras e lixo aos polícias polacos, que responderam com gás lacrimogéneo e canhões de água para dispersar a multidão. Um militar polaco ficou gravemente ferido.

A União Europeia acusa Alexander Lukashenko, o chefe de estado da Bielorrússia, de estar a orquestrar esta vaga migratória para a Polónia, Lituânia e Letónia. O objetivo, de acordo com Bruxelas, é usar os migrantes como moeda de troca e forçar os 27 a levantarem as sanções impostas ao Executivo de Minsk.

Entretanto, no decorrer da semana, algumas centenas de migrantes foram repatriados pelas autoridades bielorrussas.