Medidas propostas na reunião do Infarmed: "adequadas, prudentes e não dão cabo da vida das pessoas"

O matemático e professor do Instituto Superior Técnico, Henrique Oliveira, concorda com as medidas propostas pelos especialistas na reunião do Infarmed e recomenda o reforço da vacinação, em especial, dos mais idosos.

O matemático começa por referir que a estratégia e as recomendações vindas da reunião do Infarmed são: "adequadas, prudentes, não cabo da vida das pessoas e vão reduzir contactos e propagação".

Acrescenta que, se a vacinação for acelerada e houver um reforço na proteção da terceira idade, "teremos um inverno mais tranquilo em termos de óbitos".

Por fim, compara a situação atual à de janeiro de 2020, referindo que agora "nos podemos dar ao risco de atrasar um pouco a decisão porque o sistema está protegido pela vacinação".

