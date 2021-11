Empresários de bares e discotecas apreensivos face às novas medidas de restrição

Os especialistas sugerem que seja obrigatório um teste covid-19 para entrar em bares e discotecas, mesmo para quem está vacinado. Depois do abalo sofrido com o confinamento, os empresários esperam que não haja retrocessos na atividade.

Com a maior parte dos bares fechada no Algarve, por esta altura o movimento da noite concentra-se em algumas ruas. A pouco mais de um mês do Natal, o cenário tende a mudar, com mais casas de animação noturna a reabrir – se a situação pandémica não se complicar.

Quem trabalha no setor, espera que as novas medidas não passem por grandes restrições. Os clientes consideram que as regras atualmente em vigor estão bem, mesmo com os números de novos casos de infeção por covid-19 a subir.

Eventuais restrições de horário ou o uso da mascara no interior não são regras que empresários ou clientes vejam com bons olhos.

Com a perspetiva de ajustes moderados na prevenção de novos casos, há quem não receie as próximas medidas.

A pouco mais de um mês do Natal e da passagem de ano, a serem marcados os habituais jantares e festas de grupo que caracterizam a época, o setor da animação noturna encara as próximas semanas e eventuais medidas restritivas com alguma apreensão e ansiedade.