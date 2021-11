Covid-19: Madeira espera recomendação da EMA para iniciar vacinação de menores de 12 anos

O secretário regional da Saúde madeirense, Pedro Ramos, indica que a Região Autónoma da Madeira (EMA) apenas se encontra à espera da recomendação da Agência Europeia de Medicamentos para vacinar as crianças dos 5 aos 12 anos, esperando receber as doses no dia 20 de dezembro.

O arquipélago apenas aguarda pela recomendação da EMA para poder avançar com a vacinação a menores de 12 anos, ficando depois dependentes da chegada das vacinas ao território.

A previsão da data de chegada é apontada para 20 de dezembro, com uma primeira remessa de 300 mil doses.

Pedro Ramos considera este um "nicho de reservatório da doença", adiantando que 11% dos infetados com covid-19 na Madeira são crianças.

