Vacinação contra a covid-19 acelera, cerca de 90 mil vacinados este sábado

Foram vacinadas 90 mil pessoas este sábado, avançou o coronel Penha-Gonçalves, responsável pelo núcleo de coordenação do plano de vacinação contra a covid-19. Na semana passada, estavam a ser vacinadas 45 mil pessoas por dia.

Em entrevista à SIC, o responsável pelo processo de vacinação agradeceu aos portugueses que se foram vacinar e disse que, para evitar constrangimentos como atrasos e horas de espera nos centros de vacinação, estão a equacionar transformar locais pequenos de vacinação em centros, como aconteceu na primeira fase da vacinação.

Neste momento, Portugal tem 304 centros de vacinação, mas vão abrir mais à medida que o processo acelera.

A falta de profissionais de saúde no Alentejo Litoral preocupa os responsáveis pela vacinação, que estão a trabalhar numa solução, que pode passar por equipas itinerantes "que possam ir de sítio a sítio" vacinar.

Sobre a vacinação de crianças a partir dos cinco anos, o coronel Penha-Gonçalves lembrou que as autoridades de saúde portuguesas ainda não tomaram uma decisão. No entanto, confessa que estão de olhos postos no que se passa noutros países e que o mais provável é que a vacinação aconteça nos centros que têm vindo a ser utilizados.

A prioridade, neste momento, é administrar as doses de reforço aos maiores de 65 anos e aos maiores de 50 que só tenham tomada uma dose, afirmou o responsável pelo núcleo de coordenação do plano de vacinação contra a covid-19.

