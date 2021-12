Covid-19: utentes esperaram quase duas horas num centro de vacinação em Gaia

Num centro de vacinação em Vila Nova de Gaia, o tempo de espera na manhã desta quinta-feira foi de quase duas horas, o que levou a muitas queixas dos utentes.

A fila para o agendamento era praticamente 10 vezes maior do que aquela que existe na modalidade de Casa Aberta.

No centro de vacinação das devesas, em Vila Nova da Gaia, estão a ser administradas, em média, mil vacinas por dia, sejam da gripe ou de reforço contra a covid-19.

Os objetivos estão a ser cumpridos ainda que o tempo de espera não agrade aos utentes.

Os responsáveis assumem o problema e garantem que estão já a planear a forma de resolvê-lo. O espaço deverá ser aumentado já esta semana com a instalação de uma tenda no exterior do edifício.

