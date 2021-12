Covid-19: Graça Freitas prevê aumento de casos, mas explica que população “está mais protegida”

A diretora-geral da Saúde admite que, no Natal, Portugal poderá registar cerca de oito mil casos diários de covid-19. Apesar do aumento, a situação não deverá ser semelhante à do ano passado, já que a população está mais protegida com a vacina.

Esta terça-feira bateu-se um novo máximo de testagem. No último dia de novembro foram feitos 117 mil testes à covid-19. O Instituto Ricardo Jorge contabiliza, no total do mês, 1,5 milhões de testes realizados.

“Isso vai contribuir, a prazo, para os casos baixarem. Ou seja, poderemos estar a detetar mais casos e isso contribui para, no próprio dia, termos um número elevado, mas isso contribui para uma quebra mais precoce das cadeias de transmissão”, afirma o matemático Óscar Felgueiras.

No entanto, a previsão oficial é que as infeções disparem até ao Natal. Segundo Graça Freitas, os números podem duplicar dentro de 26 dias, o que significaria cerca de oito mil casos por dia pela altura das festas.

Em 2020, o período das festas foi uma das piores fases da pandemia. Este ano, a situação não deverá repetir-se, explica Graça Freitas, devido à alta taxa de vacinação e uma população mais protegida.

“Mesmo que tenhamos um número muito superior ao do ano passado, o natural é que os óbitos e as hospitalizações sejam muito inferiores”, afirma.

Portugal já entrou na quinta vaga da pandemia. As autoridades de saúde continuam a apostar na testagem e na vacinação para conter os contágios, numa altura em que já foram detetados casos da nova variante - Ómicron - no país.

