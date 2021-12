Centro de vacinação de Lisboa apela aos utentes pelo respeito da hora das marcações

O maior centro de vacinação do país, em Lisboa, espera uma grande afluência no feriado desta quarta-feira e, para evitar os constrangimentos verificados esta segunda-feira, é reforçado o apelo aos utentes para respeitarem a hora das marcações e só comparecerem em regime "Casa Aberta" se forem elegíveis.

Na véspera de um feriado que se prevê de grande afluência, o apelo é renovado, só que as dúvidas continuam e muitos acabam por vir ao engano.

No novo centro de vacinação de Lisboa, o maior do país, a semana começou com a suspensão do regime de "Casa Aberta" por causa da afluência inesperada que comprometeu os agendamentos.

Esta terça-feira, o cenário foi bem diferente e, apesar de alguns enganos, a vacinação decorreu com normalidade num espaço que está preparado para vacinar 600 pessoas por hora.

Em Portugal, segundo os dados da DGS, entre segunda e terça-feira mais 58 mil pessoas receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19, num total de mais de 1 milhão e 660 mil utentes.

Quanto à vacina da gripe, foi administrada a mais 23 mil pessoas.

