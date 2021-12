Covid-19: mais de 1,7 milhões de pessoas já levaram a dose de reforço

No combate contra a covid-19, a vacina continua a ser a arma mais eficaz. Mais de 1,7 milhões de já tomaram o reforço. Na quarta-feira, dia feriado, no maior centro do país, que fica em Lisboa, foram administradas quase cinco mil doses.

Depois de na terça-feira ter sido atingido um máximo de vacinas administradas no mesmo centro, em Lisboa, a expectativa era que no feriado esse número fosse ultrapassado, mas isso não aconteceu. Quem está no terreno nem sempre consegue explicar porque em certos dias há mais pessoas e noutros menos.

No total nacional, Portugal continua a ser um exemplo. Mais de 1,7 milhões de pessoas já tomaram a dose de reforço e mais de 8,5 milhões de pessoas têm o esquema vacinal completo.

A maioria dos vacinados com o reforço tem entre 70 e 79 anos, são quase 600 mil. A seguir estão pessoas com mais de 80 anos e, por fim, a faixa etária dos 65 aos 69.

Está também a ser administrada a vacina da gripe, já tomada por mais de dois milhões de pessoas.

