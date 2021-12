Mais de 81 mil pessoas vacinadas no domingo contra a gripe e coronavírus

Jae C. Hong

Mais de 81 mil pessoas receberam no domingo as vacinas da gripe e da covid-19, quase 70 mil das quais imunizadas com a dose de reforço contra o coronavírus, anunciou esta segunda-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório diário da DGS, no domingo, 69.695 pessoas foram vacinadas com a dose de reforço contra a covid-19, 2.495 concluíram a vacinação primária e 8.836 receberam a vacina contra a gripe.

De acordo com os dados da DGS, já receberam a dose de reforço 2.051.976 pessoas, mais de 710 mil das quais entre os 70 e 79 anos, seguindo-se os idosos com mais de 80 anos (552 mil) e os da faixa etária entre os 65 e os 69 anos (367 mil).

Mais de 8,6 milhões de pessoas têm a vacinação primária completa contra a covid-19 e mais de 2,2 milhões já foram vacinadas contra a gripe, indica ainda o relatório de hoje.

Saiba mais