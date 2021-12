Covid-19: António Costa apela à vacinação das crianças entre os 5 e os 11 anos

O primeiro-ministro, António Costa, reitera o apelo para que todas as crianças, com idades entre os cinco e os 11 anos, adiram à vacinação, numa fase que arranca este sábado, dia 18 de dezembro.

António Costa diz, também, que «é muito importante que todos aqueles que já se podem vacinar, se vacinem, para bem da própria saúde e para proteção de todos os que os rodeiam».

Acrescenta ainda que, atualmente, a maior taxa de incidência ocorre nas crianças não vacinadas, estando de seguida a faixa etária que corresponde aos pais dessas crianças, apontando os efeitos colaterais da covid-19 nas crianças:

"A pandemia não tem atingido as crianças e os jovens só na sua saúde, mas também no processo de aprendizagem, desenvolvimento, possibilidade de conviver com colegas, amigos, primos", aponta, acrescentando que "é fundamental que adotemos as medidas que podemos adotar para tentar evitar que este ano letivo seja tão perturbado como foram os dois anteriores. Estamos todos empenhados no programa de recuperação das aprendizagens para que esta geração não seja prejudicada ao longo da vida pela perda do processo de aprendizagem provocado pela pandemia".