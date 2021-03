Agência Europeia de Medicamentos reafirma benefícios positivos da vacina da AstraZeneca

A Agência Europeia de Medicamentos não vê para já problemas na administração da vacina da AstraZeneca e reafirma que os benefícios continuam a ser positivos.

Ouvido esta segunda-feira no Parlamento Europeu, Marco Cavaleri, um alto-responsável da agência adiantou, no entanto, que estão a ser analisados novos dados enviados pelo Reino Unido e os casos com reações adversas.

A vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo grupo farmacêutico AstraZeneca com a Universidade de Oxford é segura, garantiu um responsável da universidade que participou na investigação, após preocupações que levaram à suspensão do uso em vários países.

Há "evidências muito tranquilizadoras de que não há aumento no fenómeno do coágulo sanguíneo aqui no Reino Unido, onde a maioria das doses na Europa foram administradas até agora", disse à BBC Andrew Pollard, diretor do Oxford Vaccine Group, que desenvolveu a vacina com a AstraZeneca.

O especialista frisou a importância de continuar a vacinação contra o novo coronavírus, que provoca uma doença que apresenta "enorme risco" para a saúde.