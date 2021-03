Covid-19. Autoridades de saúde portuguesas reafirmam que vacina da AstraZeneca é segura

Em Portugal há 173 mil 677 vacinados com uma dose da AstraZeneca.

Dois casos de trombose levaram a Direção-Geral da Saúde e o Infarmed e emitir um comunicado, esclarecendo que são situações diferentes daquelas que se encontram em avaliação pela Agência Europeia do Medicamento associando a toma da vacina à formação de coágulos no sangue.

Países como Irlanda, Bulgária, Noruega, Dinamarca, e agora a Alemanha, optaram por suspender esta vacina. Enquanto na Áustria, Estónia, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Itália e Roménia, foram retirados lotes, que o Infarmed fez saber, logo na altura, que não foram distribuídos em Portugal.

A AstraZeneca disse ter revisto a segurança e com mais de 17 milhões de pessoas vacinadas, na União Europeia e no Reino Unido, tendo conhecimento de 22 situações de trombose, afirma que não há provas de um risco acrescido de embolia pubmonar ou trombose seja qual for o grupo etário, em mulheres ou homens, nem num lote ou qualquer país em particular.