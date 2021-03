Os números da vacinação em Portugal  

Até ao dia 14 de março, foram vacinadas 341 mil pessoas com as duas doses da vacina para a covid-19. No grupo prioritário com mais de 80 anos foram vacinados 53% dos idosos.

O plano nacional de vacinação tem estado condicionado pelo número de vacinas disponíveis e a pausa temporária da administração da vacina da AstraZeneca está a obrigar a novos ajustes.

Portugal encontra-se na primeira fase do plano de vacinação, onde está previsto que sejam vacinados um total de 1,6 milhões de portugueses com as duas doses da vacina.