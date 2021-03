Há mais um atraso na distribuição mundial de vacinas contra a covid-19

A Índia, um dos maiores produtores mundiais de vacinas e o maior produtor mundial da vacina da Astrazeneca, decidiu cortar a exportação de doses, para assegurar que tem em número suficiente para o mercado interno.

Com o número de infeções a aumentar no país, o governo de Nova Deli diz que o resto do mundo tem de compreender esta medida que vai, para já, implicar a retenção dos quase 2 milhões e meio de doses, que são fabricadas todos os dias.

O efeito imediato desta decisão é que, pelo menos 70 países, não vão receber cerca de 90 milhões de doses de vacinas contra a covid-19.