Restrições à AstraZeneca. Governo está preparado para ajustar plano de vacinação

Mariana Vieira da Silva garantiu, esta quinta-feira, que, caso existam novas indicações relativamente à vacina AstraZeneca, o Governo está preparado para ajustar plano de vacinação.

A SIC sabe que Portugal vai suspender a administração da vacina da AstraZeneca em pessoas com menos de 60 anos.

A decisão será anunciada ainda hoje pelas autoridades de saúde, que vão realizar uma conferência de imprensa - que poderá acompanhar aqui em direto - com início agendado para as 18:30, na sede do Infarmed.

Pelo menos 10 países já restringiram o uso desta vacina na população abaixo dos 60 anos.

A ministra da Presidência anunciou que a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) farão ainda hoje uma comunicação sobre a utilização da vacina da AstraZeneca em Portugal.