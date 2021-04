Resposta da UE à covid-19. Ferro Rodrigues fala de "perceção de morosidade" nas vacinas 

O presidente da Assembleia da República diz que existe uma perceção de demora na entrega das vacinas contra a covid-19 na União Europeia.

A declaração de Eduardo Ferro Rodrigues foi feita esta terça-feira, numa conferência sobre as respostas à covid-19, que juntou, via internet, deputados de vários parlamentos europeus.

"A Comissão Europeia tem sido incansável no apoio aos Estados nacionais. Todavia, há que reconhecê-lo, existe a perceção de morosidade", apontou Ferro Rodrigues.

Embora reconheça que as instituições europeias "não têm a capacidade instalada que tem um Estado nacional" no domínio da saúde, e apesar das dificuldades que se verificam nos últimos meses, "muitas delas resultantes de atrasos recorrentes nas entregas feitas pelas empresas farmacêuticas", Ferro Rodrigues lembrou que "o processo de vacinação da União Europeia teve início a 27 de dezembro, dois meses antes de tal ter sucedido em vários países asiáticos, parceiros e amigos."

"Os números [de infeções e óbitos associado à covid-19] são brutais a nível global e europeu", sublinhou, alertando que "muitos dos que foram infetados e hospitalizados continuam a sofrer os danos provocados pelo vírus".

A Assembleia da República organiza esta terça-feira uma conferência sobre o impacto na saúde e os efeitos sociais da covid-19, com a participação das ministras da Saúde, Marta Temido, e do Trabalho, Ana Mendes Godinho, bem como dos comissários europeus da Saúde e Segurança Alimentar, Stella Kyriakides, e do Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmit.