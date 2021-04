Covid-19 na Índia. Governo quer importar vacinas estrangeiras 

A Índia passou a marca dos 200 mil novos casos diários de covid-19 e o Governo de Nova Deli vai autorizar o uso de emergência de vacinas produzidas fora do país, como as da Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, para tentar travar a propagação do vírus.

O novo coronavírus já infetou quase 14 milhões de indianos, tornando a Índia a segunda nação mais atingida pela pandemia.

Por todo o mundo, quase 3 milhões de pessoas morreram devido à covid-19 e cerca 138 milhões foram infetadas.

O mundo deposita todas as esperanças no processo de vacinação contra a covid-19. Mas, às dificuldades na distribuição, juntam-se a desconfiança e o receio de eventuais efeitos secundários.