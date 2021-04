Marcelo diz que testagem e vacinação de professores dão "solidez" ao desconfinamento

O Presidente da República diz que a testagem nas escolas e a vacinação dos professores contra a covid-19 são passos muito importantes para a solidez do desconfinamento.

Sublinhou também que o regresso às aulas presenciais é um sinal de esperança.

Marcelo Rebelo de Sousa assinalou numa escola, esta segunda-feira, a nova fase de reabertura no ensino. A terceira fase é a última para o regresso de alunos às escolas. Voltam os estudantes do ensino superior e também cerca de 300 mil alunos do secundário.