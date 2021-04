Covid-19. Dez milhões de pessoas com vacinação completa no Reino Unido

Mais de 33 milhões de britânicos receberam uma dose da vacina e mais de 10 milhões (o equivalente à população portuguesa) estão imunizados com as duas doses.

O Governo vê na vacinação e testagem meios para ajudar ao regresso da normalidade no verão, mas quer ir mais longe e criou um grupo de trabalho para desenvolver tratamentos antivirais que evitem a propagação da covid-19 e acelerem a recuperação para serem usados já no outono.

Em Espanha, há mais de 16 mil pessoas vacinadas com as duas doses da vacina do que pessoas infetadas e começam a ser distribuidas pelas comunidades autónomas as cerca de 150 mil doses da Johnson & Johnson, que servirão para agilizar a vacinação da etária entre 70 e 79 anos, que tem pouco mais de 3% de pessoas imunizadas.

Em Itália, as 184 mil doses do fármaco norte-americano serão administradas a maiores de 60 anos. Na Cinecittà, nos arredores de Roma, os grandes estúdios de cinema tornaram-se um centro de vacinação. As pessoas são inoculadas entre as fotografias de grandes estrelas.

Os restaurantes na Grécia voltam a abrir portas depois do fim da Páscoa otodoxa, a 2 de maio. É mais um passo para abertura da época turística prevista para dia 14.

Em Berlim, manifestantes protestaram contra as restrições, quando Angela Merkel quer aprovar uma lei que dê mais poder ao Governo central para impõr medidas nos estados federados com mais casos.