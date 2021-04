Covid-19. EUA têm quase 30% da população imunizada 

O uso de máscara nos Estados Unidos da América vai deixar de ser obrigatório na rua para pessoas que já tomaram as duas doses da vacina contra a covid-19.

No entanto, a medida só se aplica em sítios com poucas pessoas. Em espaços fechados ou abertos com multidões, a máscara vai continuar a ser obrigatória.

Para correr, caminhar ou andar de bicicleta, sozinho ou em família, a máscara também deixa de ser obrigatória. Para reuniões no exterior ou idas a esplanadas, só os vacinados podem prescindir da máscara.

A nova orientação agrada à maioria dos norte-americanos, mas há quem continue a preferir jogar pelo seguro.

O presidente norte-americano, Joe Biden, espera que a medida sirva de incentivo para quem ainda não tomou a vacina. Nos Estados Unidos da América, perto de 30% da população está imunizada e 43% já tomou pelo menos uma dose da vacina.