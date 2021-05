Covid-19. Comissão Europeia quer imunizar 70% dos adultos até final de julho

Um quarto da população da União Europeia já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19. A Comissão Europeia quer imunizar 70% dos adultos até final de julho.

Um objetivo que já tinha sido traçado por Espanha. Neste momento, 11% da população já tem as duas doses e 26% uma. Com a tendência de descida de casos no país, uma das preocupações está nos trabalhadores sazonais.

Na Catalunha, começaram a ser feitos testes para despistar os casos. 165 empresas com cerca de 3.700 trabalhadores já se inscreveram.

A Alemanha quer ter ao longo deste mês uma em cada três pessoas vacinada. A campanha acelera quando o país parece ter travado a terceira vaga da pandemia.

O Reino Unido, que lidera a vacinação na Europa, vai administrar no outono uma terceira dose aos maiores de 50 anos para evitar a ameaça do coronavírus no Natal. Para acelerar o fabrico de vacinas para combater as novas variantes, o Governo britânico anunciou um reforço de cerca de 34 milhões de euros em janeiro do próximo ano.

