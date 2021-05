Europa e EUA querem imunidade no verão. Reino Unido vai administrar 3.ª dose no outono

O objetivo da União Europeia até final de julho é ter 70% de toda a população adulta vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19.

Aliviada com a descida dos números da pandemia depois de meses de restrições, a Alemanha aproveita o aumento da disponibilidade de vacinas para traçar a meta de ter um terço dos adultos com pelo menos uma dose já para o final deste mês.

Já nos Estados Unidos, essa data antecipa-se para o dia da independência nacional.

No dia em que o Canadá regista a terceira morte relacionada com a vacina da AstraZeneca, as autoridades de saúde do país autorizaram a administração da Pfizer a jovens entre os 12 aos 15 anos.

O Reino Unido prepara-se para administrar uma terceira dose no outono a todos os maiores de 50 anos. O objetivo é evitar potenciais mutações do vírus.