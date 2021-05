Guterres quer duplicar capacidade de produção de vacinas contra a covid-19

O secretário-geral da ONU quer duplicar a capacidade de produção de vacinas e, ao mesmo tempo, distribuí-las melhor por todos os países. O apelo de António Guterres marca outro dia de vacinação maciça em todo o mundo.

O objetivo é incentivar os 12 milhões de habitantes do Ohio a vacinarem-se contra a covid-19. Contra os hesitantes, o governador deste Estado do centro-oeste dos Estados Unidos lançou um concurso especial para os vacinados.

Para os vacinados mais novos, com menos de 17 anos, o Ohio reservou outro sorteio. Haverá uma lotaria especial que atribui 5 bolsas de estudo de quatro anos - inclui pagamento integral de propinas, alojamento e material escolar - em qualquer universidade do Estado.

No vizinho México, com vacinas a chegar ao país de vários fabricantes, as autoridades sanitárias alargaram já prioridades. Todas as grávidas com mais de nove semanas de gravidez podem já ser imunizadas.

Em Cuba, que reivindica cinco vacinas de fabrico nacional, começou esta semana a vacinação em massa na ilha. Com pelo menos 70% de eficácia, Abadala e Soberana 2 são as duas vacinas consideradas mais eficazes contra o novo coronavírus.

Na China, onde foi declarado o início da pandemia, já foram administradas mais de 350 milhões de doses e o Governo persegue a meta de vacinar mil milhões de pessoas.

Em Moscovo, o secretário-geral da ONU apelou já esta quinta-feira à duplicação da capacidade de produção. António Guterres defendeu uma melhor distribuição das vacinas por todos os países do mundo.