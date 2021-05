Terceira dose da vacina? Alemanha admite que pode ser necessária

As autoridades sanitárias alemãs admitem que venha a ser necessário, no próximo ano, administrar uma terceira dose da vacina contra a covid-19.

A possibilidade tem estado em cima da mesa e agora é o presidente da Comissão Permanente de Vacinação alemã quem o diz, numa entrevista acabada de publicar: o mais tardar no próximo ano, deverá ser necessária uma campanha nacional para a terceira dose da vacina contra a covid-19.

Falta a confirmação oficial, mas o alerta está dado. O investigador Miguel Prudêncio é mais cauteloso.

"Neste momento estarmos a afirmar peremtoriamente que vai ser necessária uma terceira dose quando é algo permaturo porque não temos dados suficientes para saber a duração da proteção que se obtém com as duas doses do esquema vacinal", disse o investigador português.