No próximo mês vão ser inaugurados dois centros de vacinação em Sintra. O objetivo da autarquia é chegar a setembro com 70% da população vacinada.

O processo está a decorrer a um ritmo acelerado, com as marcações diárias a serem feitas através do portal de autoagendamento.

Cerca de 30% da população de Sintra já tomou pelo menos uma dose da vacina, num total de 115 mil pessoas.