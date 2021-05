Covid-19 em Portugal: 16% da população já tem vacinação completa

Pelo menos 16% da população portuguesa já tem a vacinação contra a covid-19 completa e um em cada três portugueses já levou pelo menos a primeira dose.

O relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde foi divulgado esta terça-feira e revela que a região de Lisboa e Vale do Tejo está atrasada na vacinação.

O Alentejo é a região do país com maior percentagem de pessoas com a vacinação completa. O centro do país também segue destacado no processo de vacinação. Quase um milhão de pessoas já levaram a primeira dose.

Até agora e desde que arrancou o processo de vacinação a 27 de dezembro, Portugal recebeu mais de cinco milhões de doses da vacina contra a covid-19.