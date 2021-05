Covid-19. Vacinação a partir dos 40 e 30 anos avança ao mesmo tempo em todo o país

A vacinação a partir dos 40 e 30 anos vai avançar ao mesmo tempo em todo o país.

Depois do anúncio do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, de que a vacinação na faixa etária dos 40 e 30 anos só iria avançar em Lisboa, Rui Moreira criticou aquilo que considerou ser uma discriminação. O presidente da Câmara do Porto acusou as autoridades de saúde de irresponsabilidade e exigiu um tratamento equitativo para todo o país.

A task force veio esclarecer que, tal como já tinha anunciado na passada semana, a nova fase avança em todas as regiões. A partir de 6 de junho começam a ser vacinadas pessoas com mais de 40 anos e a 20 de junho inicia-se a vacinação de quem tem mais de 30.

Em média estão a ser vacinadas diariamente 70 mil pessoas. Em junho espera-se que a disponibilidade de vacinas possibilite 100 mil inoculações por dia.

A partir da próxima semana, a taxa de vacinação pode ser incluída na matriz de risco e passar a contar para a análise do desconfinamento. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, António Costa, mas a medida ainda vai ser discutida com os especialistas no Infarmed, no final da semana.

Veja também: