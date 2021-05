Covid-19. Administradas mais de meio milhão de vacinas na última semana em Portugal

Mais de meio milhão de vacinas contra a covid-19 foram administradas na última semana em Portugal, que tem 34% da população com a primeira dose tomada, indicou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório semanal da vacinação divulgado pela DGS, 3.526.688 pessoas já estão vacinadas com a primeira dose e 1.654.55 já têm a vacinação completa, tendo sido administradas na última semana um total de 516.911 doses.

Vacinação por grupos etários

A vacinação do grupo etário das pessoas com mais de 80 anos sofreu uma ligeira alteração em relação à semana anterior, estando agora 96% (646.721 idosos) com a primeira toma já administrada e 90% (607.257) com as duas doses tomadas.

Já na faixa entre os 65 e 79 anos, 92% das pessoas desse grupo (1.471.719) já recebeu a primeira dose, percentagem que baixa para os 30% (473.148) no que se refere à vacinação completa.

No grupo entre os 50 e os 64 anos, 44% (941.130) já foram vacinados pela primeira vez e outros 13% (285.780) já receberam as duas doses de vacina contra a covid-19.

Vacinação por regiões

Por regiões, os dados da DGS indicam que o Norte continua a liderar no número de vacinas administradas, com um total de 1.756.275 doses, seguido de perto por Lisboa e Vale do Tejo, onde já foram administradas 1.705.909 doses.

O Centro é a terceira região do país onde mais pessoas receberam a vacina (983.974), seguindo-se o Alentejo (292.725), o Algarve (199.146), a Madeira (132.162) e os Açores (107.122).

No que se refere à cobertura vacinal da população por regiões, o Alentejo lidera na percentagem de pessoas que já receberam uma dose da vacina (41%), enquanto o Centro apresenta 40%.

A Madeira surge na terceira posição com 36% da população com uma dose tomada, seguindo-se o Norte com 34%, Lisboa e Vale do Tejo e os Açores com 32% e o Algarve com 31%.

Desde que se iniciou a vacinação contra a covid-19, a 27 de dezembro de 2020, Portugal já recebeu 5.728.470 vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do território continental e pelas regiões autónomas 5.126.418 doses.

Bruxelas estima que até setembro cheguem doses de vacinas para toda a UE

Bruxelas espera que, até ao final do mês, a Agência Europeia de Medicamentos aprove a vacina da Pfizer para menores entre os 12 e 15 anos. As estimativas da Comissão Europeia apontam para que, até setembro, cheguem doses para vacinar toda a população europeia. António Costa diz que o reforço vai permitir alargar a vacinação à população menor de idade e prevenir a necessidade de terceiras dores.

Os 27 continuam preocupados com as variantes, mas estão finalmente satisfeitos com o ritmo da vacinação contra a covid-19.

Foram já entregues 300 milhões de vacinas e quase metade dos europeus adultos tem pelo menos uma dose.

Até final de setembro, a União deverá ultrapassar os mil milhões de doses entregues. Chega e sobra para vacinar todos os europeus, incluindo os mais novos.

Quanto às doses que sobram, por exemplo, por causa das restrições etárias como a da AstraZeneca, poderão seguir para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa e Timor-Leste.

Portugal previa doar 5% das doses adquiridas. Costa quer reforçar o objetivo. No conjunto,os 27 prometem doar, pelos menos, 100 milhões de doses até final do ano.

Da cimeira sai também mais uma bênção ao certificado digital covid-19, que estará em testes durante o mês de junho para começar a funcionar a 1 de julho.

António Costa gostaria que houvesse reconhecimento mútuo entre a União Europeia e o Reino Unido para facilitar a circulação entre os dois blocos. É que se a Alemanha fechou as portas aos britânicos por causa da variante indiana, Portugal não pretende, para já, fazê-lo, nem aceita censuras.