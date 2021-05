Covid-19. Processo de vacinação acelera em todo o país

A vacinação contra a covid-19 para os maiores de 30 e 40 anos vai arrancar ao mesmo tempo em todo o país. O esclarecimento foi feito pelo Governo, depois do Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, ter anunciado, esta terça-feira, que a medida era apenas para Lisboa e Vale do Tejo, por causa do aumento de casos na região.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, que tem cada vez mais casos de covid-19, é também uma das regiões onde a taxa de vacinação é mais baixa. Apenas 14%da população está imunizada. Em causa está o facto de os habitantes serem mais jovens.

Na região, vai também aumentar a testagem gratuita. A partir de hoje, serão feitos mais testes nas universidades. Amanhã, começam a ser testados os alunos, professores e funcionários do ensino secundário. Na sexta-feira, os estafetas que façam entregas ao domicílio, os taxistas e condutores TVDE também serão testados.

A partir da próxima semana, haverá testagem em locais de convívio e em alguns restaurantes.

A partir da próxima semana, a taxa de vacinação pode ser incluída na matriz de risco e passar a contar para a análise do desconfinamento.

O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro, António Costa, mas a medida ainda vai ser discutida com os especialistas no Infarmed, no final da semana.