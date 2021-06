Covid-19. Alentejo e Centro são as regiões do país com a percentagem mais elevada de vacinação

Portugal continental ultrapassou este domingo a marca das seis milhões de doses de vacinas administradas contra a covid-19, das quais cerca de 3,8 milhões correspondem a primeiras doses e cerca de 2,2 milhões a segundas doses.

Alentejo e Centro são as regiões do país com uma percentagem mais elevada de vacinação, acima dos 45%. Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve não atingiram ainda os 40%.

Esta semana está prevista a chegada de 616 mil doses de vacinas da Moderna, Johnson & Jonhson e, a grande maioria (512 mil), da Pfizer.