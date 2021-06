Vacina da Johnson & Johnson alargada a todos homens a partir dos 18 anos

A vacina da Johson & Johnson contra a covid-19 vai passar a poder ser dada a todas os homens com idade igual ou superior a 18 anos.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou esta terça-feira a norma e retirou a restrição etária associada a esta vacina.

“Em Portugal, recomenda-se, à data, até novos dados serem conhecidos, que a COVID-19 Vaccine Janssen seja utilizada em pessoas do sexo masculino com idade igual ou superior a 18 anos", lê-se no documento.