Covid-19. Gouveia e Melo visita centro de vacinação de Monte Abraão

O coordenador da task force esteve hoje no centro de vacinação de Monte Abraão, em Sintra, onde se têm formados longas filas de espera.

O vice-almirante Gouveia e Melo concluiu que o problema está relacionado com a organização e acredita que daqui a uma semana estará resolvido.

Praticamente um quarto da população portuguesa já tem vacina completa contra a covid-19. A faixa etária entre os 50 e os 64 anos concentrou quase 60% do esforço de vacinação nacional nos últimos 7 dias.

No que diz respeito aos maiores de 65, esta semana foram vacinadas 22 mil das 160 mil pessoas que ainda estavam em falta. O anunciado reforço da vacinação em Lisboa e Vale do Tejo não se verificou. A região registou, na última semana, menos 20 mil inoculações do que nos 7 dias anteriores.