"Problema indesejável que não pode acontecer": Gouveia e Melo quer pôr fim às longas filas na vacinação

O vice-almirante Gouveia e Melo, responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19, esteve esta quarta-feira no centro de vacinação de Monte Abraão, em Sintra, onde admitiu que há um problema com as filas longas e demoradas e que este é um caso que gera preocupação.

"Estamos aqui para resolver este problema (...) É um problema indesejável que não pode acontecer", afirmou o responsável pela task force aos jornalistas.

Gouveia e Melo disse que não há muitos centros com este problema das filas e que o de Monte Abraão é um "caso muito específico" que está a preocupar a task force. Reconheceu que "os problemas acontecem" e que "não é o método em si que está mal, mas sim a aplicação desse método em alguns sítios".

Sobre o auto-agendamento, afirmou que sofre "muitas vezes" de problemas de processos informáticos. Ainda assim, disse que é essencial e lembrou que já permitiu agendar mais de um milhão de pessoas.

As filas junto ao centro de vacinação contra a covid-19 em Monte Abraão, em Sintra, têm sido longas e demoradas, nos últimos dias. Na terça-feira de manhã, a situação voltou a complicar-se.