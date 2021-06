Onze mortos e 1.571 infetados entre pessoas com vacinação completa em Portugal

Portugal regista mais 1571 casos de infeção, 49 internamentos e 11 óbitos entre os 2,3 milhões de portugueses que já têm a vacina completa há mais de 14 dias.

A proporção de infeções entre os vacinados é de menos de 0,07%, o que parece mostrar a eficácia das vacinas.

Mais de metade concentram-se na população com mais de 60 anos:

80 ou mais anos: 539 | 34%

70-79 anos: 138 | 9%

60-69 anos: 193 | 12%

Os restantes casos distribuem-se nas outras faixas etárias dos 20 aos 59.

Os dados da Direção-Geral da Saúde, que em conjunto com instituições como o Infarmed, faz a monitorização contínua das infeções por SARS-CoV-2, revelam 49 internamentos: 31 por diagnóstico principal por covid-19 e 18 com diagnóstico secundário. De acordo com a DGS, 80% têm mais de 80 anos.

Entre os 2,3 milhões de portugueses que já tomaram as duas doses das vacinas da Pfizer, Moderna ou AstraZeneca e os que têm a vacina de toma única da Janssen há mais de 14 dias, registaram-se 11 mortes: 10 tinham mais de 80 anos; e um tinha entre 70 e 79 anos.

À SIC, a DGS recorda que "a efetividade vacinal é muito elevada, mas não é de 100%, pelo que se continuam a recomendar as conhecidas medidas de precaução".