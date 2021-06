Vacinação no Porto. Atraso de uma hora provoca fila de 2 quilómetros

A vacinação no Regimento de Transmissões do Porto chegou a ter dois quilómetros de fila, esta quinta-feira, causado por cerca de uma hora de atraso. As pessoas aguardaram várias horas na rua sem receberem qualquer explicação.

A Administração Regional de Saúde do Norte explicou a confusão com o facto de muita gente ter chegado mais cedo do que a hora prevista. Mas o que é certo é que mesmo as pessoas que chegaram à hora da marcação, também tiveram que esperar.

Mediante o cenário, a Câmara do Porto enviou meios para o centro de vacinação. A Proteção Civil chegou no início da tarde para distribuir água às muitas pessoas que esperavam horas na fila.