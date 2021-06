Vacinação indevida a jovens não prioritários. Gouveia e Melo exige consequências

A diretora do Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental, que autorizou a vacinação de jovens, pediu a cessação de funções. A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte abriu um processo de inquérito e a task force comunicou o caso à Polícia Judiciária.

Caso foi conhecido depois da apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes ter revelado nas redes sociais que ela e a filha de 18 anos tinham sido vacinadas para a covid-19.

O vice-almirante Gouveia e Melo diz que se trata um ato de indisciplina e desobediência.