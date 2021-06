Covid-19. Vacinação nas prisões deve estar concluída nos próximos dias 

Mais de 80% dos reclusos de todas as cadeias do país já estão vacinados contra a covid-19. Os Serviços Prisionais esperam concluir a campanha de vacinação nos próximos dias e garantem que está controlado o surto na prisão de Sintra, onde existem ainda 19 casos ativos.

Começaram por ser três os casos positivos na ala B, obrigando à testagem dos outros 280 reclusos. Poucas horas depois já eram 19, sendo que todos estão assintomáticos e foram, entretanto, transferidos para o Hospital Prisão de Caxias, onde permanecem em isolamento.

Os reclusos que testaram negativo estão em quarentena profilática sob vigilância clínica e com todas as atividades suspensas até aos resultados da nova testagem nos próximos dias.

Contactados pela SIC, os Serviços Prisionais asseguram que a situação está controlada e referem que entre mais de 11.300 reclusos em todo o país há 21 casos confirmados de covid-19, sendo que, até agora, mais de 1200 já recuperaram da infeção provocada pela doença.

Em relação aos trabalhadores, há registo apenas de um caso ativo.

A vacinação continua em ritmo acelerado: mais de 80% da população prisional já foi, entretanto, vacinada. 45% com as duas doses e quase 40 apenas com a primeira. De resto só neste último mês, entre os dias 4 e 16 de junho, 5.100 reclusos receberam a única dose da Johnson & Johnson.

A campanha de vacinação, segundo os Serviços Prisionais, estará concluída nos próximos dias.