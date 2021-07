Depois de ter desaconselhado as viagens turísticas a Portugal e Espanha, o Governo francês quis dar o dito por não dito e fez o ministro da Saúde aparecer para tranquilizar.

Mas afinal, três dias depois da mensagem de tranquilidade, Emmanuel Macron reuniu o Governo para tomar novas medidas.

Nas fronteiras, Emmanuel Macron garante que o controlo será reforçado e os não vacinados que viajem para entrar no país terão à espera uma quarentena obrigatória mesmo com teste negativo.

A vacinação passará a ser obrigatória para quem trabalha em hospitais e em lares, e o certificado digital é agora estendido a toda a restauração e a eventos, cultura e lazer que juntem mais de 50 pessoas.

Em conferência de imprensa, o Presidente francês admitiu ainda tornar a vacinação obrigatório para toda a população, caso continue a haver resistência.

Marrocos vai impor uma quarentena de dez dias aos viajantes não vacinados contra a covid-19 de Portugal, Espanha e França a partir de terça-feira, 13 de julho, informou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros marroquino.

A nova medida corresponde à última atualização das recomendações de viagens feitas pelas autoridades marroquinas, que passou a incluir Portugal, Espanha e França na lista B, de áreas de alto risco, para a propagação da covid-19 e a sua variante Delta.

Os viajantes dos países da lista B - que atualmente inclui 81 países - devem apresentar teste PCR negativo feito a menos de 48 horas e, se não forem vacinados (com as duas doses), devem passar por uma quarentena de dez dias num hotel designado pelas autoridades e pagar pela sua estadia.

Marrocos retomou as viagens internacionais em 15 de junho com condições que variam e que se atualizam de acordo com a situação epidemiológica de cada país.

