Covid-19. Cerca de 98 mil jovens de 16 e 17 anos vacinados até às 18:30

Cerca de 98 mil jovens de 16 e 17 anos foram vacinados contra a covid-19 até às 18:30, anunciou a task force da vacinação, que estima que este sábado sejam vacinados mais de 105 mil adolescentes.

De acordo com a mesma fonte, também até às 18:30 de hoje foram efetuados "mais de 152 mil pedidos de autoagendamento [de vacinação] de jovens dos 12 aos 25 anos de idade", para serem concretizados no próximo fim de semana (dias 21 e 22) e no seguinte (28 e 29 de agosto).

Portugal ultrapassou hoje a barreira de um milhão de casos da doença covid-19 desde o início da pandemia, ao registar 2.571 novas infeções nas últimas 24 horas, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, 1.001.118 casos de infeção pelo novo coronavírus foram diagnosticados em Portugal, de acordo com o boletim epidemiológico da DGS.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou 12 mortes atribuídas à doença covid-19, o que eleva o número total de óbitos para 17.549.