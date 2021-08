Covid-19. Estudo revela elevado nível de anticorpos nos vacinados após 6 meses

A investigação, levada a cabo pelo Centro de Estudos de Doenças Crónicas, da Universidade Nova de Lisboa, em colaboração com o Hospital Professor Doutor Fernando da Fonseca, revela que seis meses após a vacinação contra a covid-19, o nível de anticorpos continua elevado.

Apenas um dos 86 profissionais de saúde em estudo, inoculados com a vacina da BioNTech/Pfizer, apresentou nível médio de anticorpos e os restantes indicaram níveis de anticorpos elevados.

A amostra abarca idades compreendidas entre os 30 e os 50 anos.

Os resultados estão em linha com os outros grupos de investigação. A colaboração com os profissionais de saúde do Hospital Fernando Fonseca continua, pelo menos, até ano e meio após a segunda dose da vacina.

Em contrapartida, um estudo britânico avançado esta quarta-feira conclui que a proteção contra o novo coronavírus, conferida pelas farmacêuticas BioNTech/Pfizer e AstraZeneca/Oxford, diminui significativamente após seis meses da inoculação.

Veja também: