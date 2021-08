Covid-19. Estudo indica que 63% de pessoas acima de 70 anos possui anticorpos

Um estudo avançado pelo Instituto Gulbenkian de Ciência terminou o inquérito serológico feito em cinco lares e concluiu que 63% dos idosos com mais de 70 anos têm anticorpos seis meses após a vacinação.

O objetivo foi comparar a diminuição dos anticorpos gerados pela vacina contra a covid-19 entre os mais idosos e os mais novos.

O estudo concluiu que o desaparecimento dos anticorpos é mais rápido na população mais idosa.

Os testes foram realizados a 260 idosos e 160 funcionários em três fases, isto é, antes da vacina, a seguir à primeira dose e logo depois da segunda dose. Nesta última testagem, os idosos com mais de 70 anos, 63% mantinham os anticorpos, já os funcionários com uma média de idades de 45 anos, mais de 98% continuava protegido.

A diminuição dos anticorpos acontece sobretudo nos mais velhos, que têm o sistema imunitário mais débil. Não significa que os vacinados ficam desprotegidos contras as novas infeções.

Os cinco lares voltam a ser testados no final do ano. Além dos utentes dos lares, os investigadores querem fazer testes serológicos a outros grupos vulneráveis, nomeadamente, a pessoas com doenças crónicas.

