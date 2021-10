Graça Freitas não afasta hipótese de novo confinamento

A diretora-geral da saúde, Graça Freitas, teme o aparecimento de uma variante da covid-19 mais agressiva e não afasta a hipótese de um novo confinamento.

Graça Freitas admite que toda a população tenha de tomar a terceira dose da vacina. No entanto, sublinha que é cedo para ter a certeza e que para já o reforço é dado aos mais velhos e doente de risco.

Graça Freitas mostra-se cautelosa e teme o aparecimento de uma variante mais agressiva. Confinamentos seletivos ou generalizados podem estar em cima da mesa.

Na entrevista que dá ao Diário de Notícias, a diretora-geral da saúde diz, por várias vezes, que o vírus ainda pode surpreender. Há um plano para o inverno com três cenários possíveis. Um deles - o mais grave - prevê o aparecimento de uma variante agressiva.

A responsável esclarece que os cuidados básicos têm de continuar, mesmo com mais de 85% da população vacinada.

"No fundo, vamos jogar com todas as armas que já temos e com as medidas que conhecemos (...). Neste momento já estamos a fazer o reforço da população com mais de 80 anos (...) A necessidade deste reforço foi-nos dada pela ciência, mas imagine que daqui a uns tempos a ciência nos indica que é preciso fazer reforços a outras idades e a outros grupos sociais. Nós também o faremos", diz.