Covid-19: terceira dose necessária para manter validade do passe sanitário em França

Com um aumento de 40% nos novos casos numa semana e uma onda crescente de hospitalizações, o presidente francês está preocupado. Em 24 horas, foram registadas mais 12.476 infeções.

Emmanuel Macron quer travar os avanços da covid-19 no país a começar pelos mais vulneráveis, por isso, pede que se acelere a toma do reforço à vacina em pessoas com mais de 65 anos, um complemento que diz que pode ser feito a par com a vacina da gripe.

A terceira dose da vacina vai, a partir de 15 de dezembro vai ser exigido, para manter a validade do passe sanitário, que até agora só contava com duas doses.

No Reino Unido, a sombra dos vírus sazonais, como o da gripe, levam o governo a temer um aumento das infeções nas próximas semanas.

O ministro da saúde britânico diz que a prioridade é a segurança do serviço público de saúde e que a vacinação vai ser obrigatória a todos os trabalhadores à exceção dos que não têm contacto direto com doentes ou para pessoas que não a possam tomar devido a problemas de saúde.

Já nos Estados Unidos, o fim das restrições de viagens abriu as portas do país aos que estão completamente vacinados e criaram enchentes nos aeroportos.

No estado de São Paulo, no Brasil, pela primeira vez desde março do ano passado registou-se o primeiro dia sem mortes por covid-19. No país, mais de 57% da população já está totalmente imunizada contra a doença.