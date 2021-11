Covid-19: Pais e professores recetivos à vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos

A Agência Europeia do Medicamento deverá anunciar esta semana conclusões do estudo sobre a vacinação de crinaças entre os cinco e os 11 anos. Pais e professores recetivos a todas as medidas de proteção que evitem novos casos de covid-19.

A vacinação das crianças foi apenas uma das recomendações que saiu da última reunião do Infarmed. Os especialistas dizem que é prioritário inocular os menores dos 5 aos 11 anos, por se esta a faixa etária que tem apresentado maior incidência.

A Áustria é a primeira nação da Europa a administrar a vacina contra o novo coronavírus a crianças entre os 5 e os 11 anos.

SAIBA MAIS