Covid-19: mais de 42 mil pessoas vacinadas com dose de reforço este sábado

Este sábado foi o dia em que foram vacinadas mais pessoas com o reforço da vacina contra a covid-19.

Desde que a dose de reforço começou a ser administrada mais de 700 mil pessoas já foram vacinadas, sendo que só este sábado foram inoculadas cerca de 42 mil.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, durante uma visita ao centro de vacinação de Mafra, reconheceu que vai ser preciso um reforço de meios para se alcançar os objetivos, uma vez que a população elegível para vacinar mais do que duplicou. Há agora "mais 1,8 milhões de pessoas para vacinar" além das que já estavam inicialmente previstas até 19 de dezembro.

Lacerda Sales vincou que a chegada de mais meios surgirá da "cooperação intensa com o Ministério da Defesa e as Forças Armadas", além do Ministério da Saúde e dos seus organismos.

O secretario de Estado Adjunto e da Saúde lançou ainda um apelo às pessoas para receberem a dose de reforço contra a covid-19 e enalteceu o aumento da adesão que já se verificou este sábado.

"Mais importante do que a meta - que com certeza vamos atingir - é proteger as pessoas. Queremos que o Natal das nossas famílias não seja igual ao do ano passado, queremos que as famílias possam estar juntas. Por isso é que estou hoje a fazer aqui um apelo: que as pessoas se antecipem e possamos ganhar durante este mês um grande nível de adesão para que depois as pessoas possam passar o Natal com mais tranquilidade e juntas com as famílias."