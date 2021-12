Vacina da Pfizer pode não proteger totalmente da variante Ómicron

A vacina da Pfizer pode não proteger totalmente da nova variante Ómicron. As conclusões são de um estudo conduzido por investigadores sul-africanos.

Esta é a primeira pesquisa que examina como é que esta nova variante reage em pessoas já vacinadas.

De acordo com esta investigação, a vacina da Pfizer protege apenas parcialmente as pessoas inoculadas de serem infetadas com a nova variante.

O que dizem as farmacêuticas?

A Moderna já avisou que é improvável que a vacina contra a covid-19 seja tão eficaz contra a nova variante como é com a estirpe original e as restantes variantes. A farmacêutica disse que está a trabalhar numa nova vacina especificamente contra a Ómicron, que deverá estar disponível já em março.

A Pfizer afirmou que três doses da sua vacina têm eficácia contra a nova variante, segundo testes em laboratório, e que apenas duas doses tiveram um resultado mais baixo nas análises que fizeram. A farmacêutica espera lançar uma vacina contra a Ómicron também em março do próximo ano.

A Johnson & Johnson não apresentou ainda resultados sobre a eficácia da sua vacina contra a nova variante, dizendo apenas que está a avaliar e que também espera produzir uma vacina específica contra a Ómicron.

